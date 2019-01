Speltid för Adrian och debut för Blomqvist

Malmö FF fortsätter att vässa formen inför Chelseamatchen i Europa League och spelade under fredagen årets andra träningsmatch. En som fick chansen var Blentarpssonen Samuel Adrian som bytte av danske stjärnan Anders Christiansen. Dessutom gjorde Alexander Blomqvist debut för GIF Sundsvall mot AIK.

MFF hade inga som helst problem att utmanövrera danska division 2–laget Lyngby i årets andra träningsmatch. Malmö vann med 5–1 i en match som spelades under 3 gånger 35 minuter. I 60:e minuten fick Blentarps BK–fostrade Samuel Adrian komma in då han bytte av Anders Christiansen.

Inför matchen pratade Samuel Adrian om förväntningarna på året. Och fokus just nu är att stanna i MFF.

– Jag kämpar för att få så mycket speltid som möjligt. Klart det är svårt nu, vi har inga skador och stor trupp, sa Adrian till Fotbollskanalen.

– Det har kommit in lite nya spelare, det är större trupp än vi hade innan. Det är klart, det är svårt att få speltid, men jag är nöjd med mina insatser när jag har varit på Stadion och på bortaplan.

Med den största kassakistan i den allsvenska historien har Malmö FF lyckats skapa en bredd som gör konkurrensen mördande. På Adrians mittfältsposition återfinns bland annat Anders Christiansen, Fouad Bachirou, Oscar Lewicki och Bonke Innocent. Precis som med en annan lokal MFF–talang, Skurups AIF–fostrade Hugo Andersson, har det ryktats om en utlåning. Men det är inget som Samuel överväger än så länge.

– Nej, det är inget som jag tänker på just nu.

För Samuel Adrian var det speltid för andra träningsmatchen i rad, efter att ha fått 45 minuter mot IFK Malmö förra veckan. En som dock saknats i båda matcherna är Hugo Andersson som dras med skada.

Förre IFK Simrishamns–spelaren Alexander Blomqvist kastades in i hetluften direkt. Efter att ha varit på gång till GIF Sundsvall under en veckas tid blev han officiellt klar för ”Giffarna” under torsdagen. På fredagen fick han göra sin debut i Sundsvalls träningsmatch mot AIK.

Blomqvist startade i Sundsvalls backlinje och spelade i 87 minuter. Den förre MFF–spelaren stod för en stabil insats, även om han var inblandad i en situation där AIK fick straff. Matchen slutade 1–1 efter att Linus Hallenius gett Giffarna ledningen.