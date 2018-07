VM-chill på Chill: ”Nu tar vi brons!”

Foto: Peter Lindgren

Chill i Ystad var fullsmockat in till sista stolen under VM-drabbningen Sverige–Schweiz. Då Emil Forsberg satte 1–0 och senare då domaren blåste av matchen utbröt öronbedövande jubel.

Och vissa av gästerna har redan tagit ut nästa seger i förskott.

Det var så tätt med människor framför storbildsskärmen på Chill att gäster till och med satt på uteserveringen och tittade på matchen genom fönstret.

De fick se en spännande match där Sverige skapade de vassaste målchanserna, men där Schweiz hade mest boll. Till slut fick Emil Forsberg utdelning i den andra halvleken och satte matchens enda mål. Sverige är klart för kvartsfinal i fotbolls-VM.

– Det var nästan för spännande, tycker jag, sa Anki Mårtensson, och fick medhåll av väninnan Gunvor Nilsson.

Foto: Peter Lindgren

De var på Chill för att äta en bit mat och avnjuta matchen. De hade på sig Sverige-tröjor liksom många andra på plats. Kanske för att Anki fått en uppenbarelse på morgonen.

– Ja, jag kände att Sverige skulle vinna den här matchen, det gjorde jag faktiskt, sa Anki, och hon fick ju rätt.

Hon fick rätt och dessutom en såsfläck på byxorna mitt i segerfirandet.

– Ja, nu får jag fira med att åka hem och tvätta, men skriv inte det för guds skull, haha.

Anki och Gunvor praktiserade i övrigt ett värdigt och lugnt firande av segern. Annat var det med John Knausgård och Ivan Rojas. De pekade, gestikulerade, rev sitt hår, skrek, kramades och var lite all over the place.

Foto: Peter Lindgren

Men oroliga var de aldrig.

– Nä, det var förväntat. Jag visste att Sverige skulle vinna, men det var ändå spännande, sa Ivan Rojas.

Fast är det verkligen spännande om man vet hur det ska gå?

– Nä, kanske inte. Men det var lite skrämmande ändå.

Duon var övertygad om att Sverige nu vinner också nästa match.

– Vi vinner kvartsfinalen, sen förlorar vi semifinalen men vinner bronsmatchen, sa Ivan Rojas, och John Knausgård fyllde i:

– Jepp, nu tar vi brons!

Största dramat under kvällen var annars när storbildsskärmen två gånger lade av i andra halvlek. Men vi lever i teknikens tid, snart hade ett tiotal gäster fiskat upp mobilen och erbjudit liveström till bordsgrannen. Strax kom också bilden tillbaka på storbildsskärmen.