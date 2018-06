Ystadskille till elitserien: ”Kommer göra stort avtryck”

Foto: privat

Talangen och spänstige centern Martin Bergman lämnar Ystads VK för förstärka Lunds VK. Bergman kommer därför att debutera i elitserien.

fakta Ålder: 21 år. Längd: 197 centimeter. Position: Center. Spikehopp: 340 centimeter. Tidigare klubbar: Ystads VK, Svedala VK och Lunds VK Visa mer...

Ystad har fostrat många elitspelare i volleyboll, och nu är det dags för nästa namn att skrivas in på den listan. 21-årige Martin Bergman är fostrad i Ystads VK men spelade under perioden 2015-2017 för just Lunds VK. Efter en kort sejour i moderklubben bär det nu iväg tillbaka till Lund och debutsäsong i elitserien.

– Ser fram emot att få spela med de gamla grabbarna igen och förhoppningsvis att det blir en framgångsrik säsong, säger Martin Bergman enligt ett pressmeddelande på klubbens hemsida.

Lunds klubbchef Stefan Sjöström säger så här om sitt Ystadsförvärv:

– Han kommer att bidra mycket med sitt anfalls- och blockspel. Han har en härlig räckvidd och är stor i blocket. Jag är övertygad om att Martin kommer att göra ett stort avtryck i sin debutsäsong i elitserien.