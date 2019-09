Fängelse för bilfärd under påverkan av tio olika droger

Foto: Gorm , Kallestad

Tack vare två män i bil kunde polisen få tag i bilföraren som vinglade fram under två mil förra sommaren. Då polisen var för långt borta följde vittnena efter den vingliga bilisten. Nu döms en 30-åring för olovlig körning, grovt rattfylleri och ringa narkotikabrott.

I augusti förra året kom Tomelillabon som är i 30-årsåldern körande på småvägar från Sjöbohållet mot Tomelilla. Bilfärden gick omväxlande snabbt och långsamt och bilen krängde över på fel sida av vägen flera gånger, och ner i och upp ur ett flertal diken eller vägrenar.

Två män blev vittnen till det hela och konstaterade att något inte stod rätt till. Och då de kontaktade polisen blev männen tillfrågade om de kunde följa efter bilen eftersom närmaste polispatrull var för långt bort för att kunna hinna i kapp.

Under rättegången har dessa män vittnat om att de såg en man med en speciell frisyr sitta bakom ratten, men att det inte fanns någon annan passagerare i bilen vad de kunde se. De följde efter bilen under cirka två mil samtidigt som de hade kontakt med en polispatrull över telefon. När bilen slutligen stannade kunde polisen gå in till en bostad som pekats ut av vittnena.

Enligt polisen träffade de två män och en kvinna på plats i bostaden där den ene mannen stämde in på signalementet på den som kört den aktuella bilen. Efter att de låtit mannen provblåsa i alkoholmätare som visade positivt sökte de igenom bilen och hittade narkotika.

Den 30-årige mannen har hela tiden nekat till att det var han som kört bilen, men erkänt droginnehavet. Blodprovtagning visade att han hade tramadol och ett antal narkotikaklassade preparat i blodet, däribland även kokain och cannabis eller hasch. Sammanlagt tio olika preparat.

Själv förklarar 30-åringen att han har ett stressigt arbete och tagit droger han skaffat illegalt för att hantera pressen. Han har sagt att han tagit preparaten dagar innan tillfället och inte kände sig påverkad vid den aktuella händelsen.

Hans förklaring att han inte varit den som kört bilen, utan att det var en annan, ser inte tingsrätten som trovärdig.

Mannen har också tidigare dömts för grovt rattfylleri och ringa narkotikabrott. 2014 dömdes han till 50 timmars samhällstjänst. Tingsrätten säger att med hänsyn till det allvarliga rattfylleribrott 30-åringen gjort sig skyldig till och med tanke på den samlade brottsligheten ska längden på fängelsestraffet bestämmas till två månader.