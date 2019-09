Foto: HENRIK MONTGOMERY

En ung man får gå kriminalvårdens program One to One efter att ha dömts för grov olovlig körning.

Enligt domen så var det i våras som Tomelillabo som är född 1994 åkte fast när han körde utan giltigt körkort.

Påföljden blir nu skyddstillsyn med den särskilda föreskriften att delta i kriminalvårdsprogrammet One to One. Detta eftersom Tomelillabon flera gånger tidigare dömts för samma brott, och bedömningen är att det finns ett fortsatt behov av övervakning samt fler brottsförebyggande insatser.