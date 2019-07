Internationell kulinarisk fest på Kåseholm slott

Ett långbord med 150 stolar dukades på söndagen upp på Kåseholm slott. Arrangemanget var en kulinarisk fest för lokala och internationella gäster, och för maten stod lokale kocken Daniel Berlin.

Foto: Mark Hanlon

Vädergudarna log mot alla lokala och tillresta matentusiaster – foodies – och lät regnvädret spricka upp i en solig julikväll på slottet Kåseholm utanför Tomelilla.

– Det är klart att vi var nervösa i morse. Vi hade en lada redo, men det löste sig och vi kunde duka utomhus som tänkt, säger Joakim Silvandersson som äger Kåseholm tillsammans med Jamie White sedan två år.

Jim Denevan, en reslig man i cowboyhatt och jeans, startade mateventföretaget Outstanding in the field för 20 år sedan. Han närvarar inte vid alla arrangemang, förklarar han, men såg till att komma till Tomelilla.

– Outstanding in the field handlar om att berätta berättelser om mat, kultur och människor, och Sverige är ett rikt land på både mat och kultur. Och här i kväll så har vi förmodligen Skandinaviens bästa kock, Daniel Berlin, på denna fantastiska plats.

Foto: Mark Hanlon

Foto: Mark Hanlon

Foto: Mark Hanlon

Denevan berättar länge och väl om bordets placering i singelgången upp mot det lilla slottet, och han medger att han ibland kan hänga upp sig lite väl mycket på detaljer.

– Du hör drönaren som kretsar över oss? Den är till för att kolla så att dukningen på det långa bordet är lagd med millimeterprecision, säger han på ett sätt som är omöjligt att avgöra om han menar allvar eller ej.

Fakta Outstanding in the field Outstanding in the field beskriver sig själv som en ”kulinarisk karavan”. Mateventföretaget bildades 1999 av konstnären och entreprenören Jim Denevan, och har sedan dess arrangerat fler än 1000 middagar i alla 50 amerikanska delstater och i ytterligare 18 länder. Konceptet går ut på att bjuda in till en unik mathändelse, där etablerade kockar tar lokala mathantverkares och lantbrukares produkter och skapar en måltid. Företagets ledord är: ”Istället för att samla ingredienser till en restaurang, tar vi vår restaurang till källan”. Viktigt är också att alla gäster sitter vid ett långbord, i första hand utomhus. Gästerna vid företagets event på Kåseholm slott kostade 2689 kronor kuvertet. Visa mer...

En som dock framhäver just Outstanding in the fields känsla för detaljer är stammisen Diane Leeds, för dagen prydd i en frisyr formligen späckad med snittblommor.

Bara i år har hon deltagit i 17 av Outstanding in the fields tillställningar, och sammanlagt tror hon fler än 100.

– Varför jag har kommit hit? För allt som det här gänget gör är alltid helt fabulous! Jag älskar allt med Outstanding in the field. Maten och dukningen är konst. Men framför allt mötena med nya spännande människor. Det är därför jag har flugit hit från Kalifornien, säger Diane Leeds.

Foto: Mark Hanlon

Foto: Mark Hanlon

Foto: Mark Hanlon

Ett annat par som kommit långväga är Lisa och Thomas Damsgaard, hon amerikanska och han ursprungligen från Bornholm. Sedan flera år är de bosatta i Houston, Texas.

– Detta är vårt tredje Outstanding in the fields-event och när vi fick höra att man skulle arrangera något i Sverige så nappade vi direkt, säger Lisa Damsgaard.

– Vi gillar verkligen den här tanken med närproducerat, farm-to-table, och det blir alltid en unik upplevelse där vi lär oss något nytt om mat. Och här kan vi sedan också passa på att hälsa på släkt och vänner i Danmark, säger Thomas Damsgaard.

Så radas hors-d'œuvres, smårätterna, upp till det minglande folket på gårdsplanen.

Sockersaltad, kallrökt makrill med färskost och krusbär. Flarn med tomat, smör gjort på solrosfrön, oregano och gulärtskaka. En munsbit med vaktelägg, gulbeta och senapskorn.

I det nybyggda köket lagar Daniel Berlin och hans stab all mat från lokala råvaror.

– Det blir lokalt förankrat och grönsaksbaserat, självklart. Jag tror att amerikanerna kommer reagera särskilt på desserten; en salt äggvita, typ som en salt maräng med karamellsås, men med rosmarin och serverad med jordgubbsorbet. Ganska amerikansk i stilen, men med en smaksättning som vi tycker är lite mer intressant, sa Daniel Berlin.

Foto: Mark Hanlon

Foto: Mark Hanlon

Foto: Mark Hanlon

På frågan hur det känns att vara delaktig i en ytterst tillfällig restaurang som Outstanding in the field säger tvåstjärnigt Michelinbelönte kocken Daniel Berlin:

– Allt som bryter mot ens vardag kan ju vara spännande. Till vardags arbetar vi med att förfina en tanke och idé inför ett antal gäster där vi vet exakt vad vi ska göra. Det här är kanske lite utanför vår comfort zone, på ett bra sätt förstås.

Det är inte första gången som Daniel Berlin gör ett event med Kåseholm slott, och samarbetet lär fortsätta på olika sätt om man får tro värdparet.

– Mycket i den här trakten kretsar kring bra mat, precis som i Kalifornien, och det vill vi ta vara på, säger Jamie White.

Han berättar att när han och Joakim Silvandersson bodde i Sonoma i Kalifornien arrangerade de på sin ranch många events för olika företag som ville bjuda på något speciellt i en avslappnad miljö.

– På sätt och vis så sluts cirkeln här för oss, med det här arrangemanget och det som vi försöker skapa på Kåseholm. Det här känns som ett väldigt kaliforniskt event, vilket är passande eftersom både Kalifornien och den här delen av Skåne är landskap för pionjärer. Så ser jag det. Vi känner oss väldigt hemma här och vi känner oss hedrade att Outstanding in the field valde oss för sitt första äventyr i Sverige, säger Jamie White.