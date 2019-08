Kärleken flödade när Nattid pratade om mobbning och sin nya bok

Foto: Mark Hanlon

Över 80 personer hade föranmält sig för att få träffa Nathalie Danielsson på biblioteket. Under namnet Nattid har hon över tre miljoner följare på sociala medier, och om en dryg vecka släpper hon sin nya bok. Men redan nu kunde publiken få köpa ett ex och få det signerat av den populära influencern.

Nathalie ”Nattid” Danielsson är van föreläsare på köpcentrum och andra event. Under torsdagen var det tack vare Tomelillas Kulturcreware dock första gången hon bjudits in till ett bibliotek, en försmak inför Bokmässan hon i och med nya självbiografiska boken ”Jag, Nattid” också är inbjuden till.

– Det är verkligen jättekul och jag är så taggad, säger Nathalie innan det är dags för föreläsningen och efterföljande meet and greet med följarna.

Foto: Mark Hanlon

Kulturcrew-gänget har redan hunnit hänga med Nathalie, och har bara bra saker att säga om sin idol.

– Det känns konstigt att träffa henne, men bra och jag känner mig glad i hela kroppen, säger Moa Hansson som följt Nattid under många år.

Även Hanna Nerman tycker att Nattid är en stor förebild.

– Hon sprider så mycket kärlek!

Under temadagen har man haft filmworkshop, pysslat och kollat in böcker i ämnet. När kulturskolans Tobias Kralmark inleder samtalet får publiken veta att 18-åriga Nathalie Danielsson har flera hundar, ser sina följare och fans som vänner, och att allt började med den sociala mediekanalen TikTok. Men snart blir det allvarligare eftersom hon var utsatt för svår mobbing under hela uppväxten.

Foto: Mark Hanlon

– Jag har aldrig varit så ledsen som under det här året när vi jobbat med boken, eftersom jag berättat om saker jag aldrig öppnat upp om tidigare. Men nu när boken är klar känner jag att jag nu är klar med det livet och klar med vad andra tycker.

Hon passade också på att lyfta de två skolkompisar som faktiskt försökte stå emot mobbarna.

– Ser man någon som är utsatt är vikten av att säga något snällt så mycket större än man tror. Det räddade mig, säger Nathalie Danielsson innan det var dags för meet and greet och fotofest.