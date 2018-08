Kommunen vill ha in mer vatten till konstprojekt

Foto: Ulrika Wangel

Det behövs mer vatten till Tomelilla konsthalls utställning med start nästa vecka. ”Det går bra att lämna in vatten även på lördag”, säger Desirée Lennklo på Tomelilla konsthall.

Som YA berätta ska Tomelilla konsthall med start nästa vecka ha en stor utställning på tema vatten, ”Whose water are you”, skapad av konstnären Jeanette Schäring – i samverkan med kommuninvånarna som man hoppades skulle lämna in vatten.

Men under fredagen hade man på konsthallen inte fått in så mycket vatten som man hoppats på – och därför går man nu ut och uppmanar fler att komma in med vatten, i halv- till enlitersflaska.

Man kommer att kunna lämna in vatten i konsthallen även under lördagen, berättar intendent Desirée Lennklo.

Det kan vara vatten från duschen, fågelbadet, akvariet, hängrännan, poolen, dammen där hemma eller vad det nu vara månde - helt enkelt vatten som man kan berätta var det kommer ifrån och helt kort sin relation till det.