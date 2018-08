Polisen fortsätter prioritera Tomelilla

Foto: Jenni Dahlgren

Skadegörelsevågen i sommar har gjort att polisen i sommar prioriterat Tomelilla kvällar och helger, något politikerna vädjat om en fortsättning på. Och det blir det en förlängning, enligt kommunpolisen – som tycker att attityd och beteende hos en del ungdomar i Tomelilla ”sticker ut”.

Rutkrossning och omkulldragna lyktstolpar är sådant som drabbat framför allt Lindesborgsskolan och Kastanjeskolan i sommar – en sommar som präglats av skadegörelse både på kommunala fastigheter, på Trafikverkets ljussignaler och på privat egendom som bilar.

Utöver att kommunen satt in vaktbolag och även i viss mån anlitat de trygghetsvärdar – även de via vaktbolag – som ska ska införas i ett projekt senare i höst, så har också polisen under sommarmånaderna prioriterat upp närvaron i Tomelilla under helger och kvällar.

Det har skett genom en satsning på att polispatruller lagt ”ledig” tid – då inte något annat speciellt händer på andra platser – i Tomelilla.

Om den prioriteringen berättade tillförordnade kommunpolisen Mikael Svensson om när han under onsdagen besökte politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott i Tomelilla. Och Tomelillapolitikerna har vädjat om att prioriteringen ska fortsätta framöver, berättar Leif Sandberg (C), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi har framfört det med så mycket tjat som vi kan framföra det med.

När YA talar med Mikael Svensson under torsdagen kommer han precis från polisens ledningsmöte.

Vid mötet beslutades att man ska fortsätta med prioriteringen av Tomelilla bland kommunerna i sydöst under ytterligare några veckor, även om skolstarten verkar innebära en viss dämpning av vandaliseringen, berättar han.

– Vi kommer att fortsätta med det kvälls- och nattetid ett par veckor till åtminstone, fast med mer individinriktning.

Enligt Mikael Svensson anser man från polisens håll att det behövs fokus på Tomelilla ett tag till.

– Här finns en social oro. Och här finns attityder och beteenden hos en del som sticker ut, säger Mikael Svensson.

Samtidigt fortsätter kommunens arbete med de kommunala åtgärderna för att öka tryggheten och minska vandalisering på både kortare och längre sikt. Detta bland annat med en grupp med deltagare från flera olika förvaltningar, däribland också individ- och familjeomsorgen (IFO), uppger Leif Sandberg.

– När det var liknande problem 2016 var IFO till god nytta i samarbetet.

Som YA tidigare berättat har kommunen redan åtgärder på gång kring skolorna, till exempel med bättre belysning och borttagande av buskage runt skolorna. Men åtgärderna bör inte bara vara avskräckande, anser Leif Sandberg:

– Det är viktigt att man samtidigt också gör miljön trevligare rent allmänt för alla.