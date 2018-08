Polisen varnar: Mycket vilt ute på vägarna

Foto: ERLAND VINBERG

De senaste dygnen har det varit ovanligt mycket viltolyckor meddelar polisen. Både vildsvin och rådjur är ute på vägarna.

Det finns all anledning att vara extra försiktig på vägarna just nu. Enligt polisen har det inträffat minst sju viltolyckor i Tomelilla under de senaste två dygnen.

Natten mellan söndag och måndag inträffade tre olyckor: på väg 19 vid Tomelilla klockan 01.02, väg 607 vid Brösarp klockan 01.21 och på väg 607 vid Brösarp klockan 01.49.

Och i måndagskväll var det fyra nya olyckor på riksväg 19 vid Brösarp, och på väg 11 mellan Ramsåsa och Tomelilla.

Som YA tidigare har rapporterat så är det extra många djur som rör sig runt vägarna så här års. Det beror bland annat på att det är brunsttider och att många djur släpper sina kalvar vid den här tiden.