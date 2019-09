Smet från olycka – och polisen

Foto: Johan Nilsson/TT

En man är misstänkt för vårdslöshet i trafik, smitning från trafikolycksplats och grov olovlig körning sedan en händelse i centrala Tomelilla under måndagen.

Vid 18-tiden i måndags bestämde sig en polispatrull för att kontrollera ett fordon, efter att de känt igen mannen bakom ratten. Föraren av bilen valde då att försöka köra ifrån polisen, som följde efter.

Under färden körde den misstänkte in i ett staket och orsakade en trafikolycka, då en annan bilist blev tvungen att väja – och i sin tur körde in i annan bil.

Mannen, som är född 1992, saknar körkort och är dömd för att ha kört bil upprepade gånger. Han misstänks nu ännu en gång för grov olovlig körning.