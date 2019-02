Tog strypgrepp på kvinna – får dagsböter på 9000 kronor

Foto: Anders Wiklund/TT

En tidigare Tomelillabo döms för misshandel av sin flickvän. Påföljden blir villkorlig dom och dagsböter på 9000 kronor.

Ett par hamnade förra sommaren i luven på varandra efter ett restaurangbesök, och det dygnslånga svartsjukegrälet slutade med att mannen tog ett strypgrepp runt kvinnans hals.

Vid ett tillfälle under kvällen ringde kvinnan polisen som kom till den lägenhet paret bodde i. De såg kvinnans röda märken och kvinnan uppgav att greppet varit så pass hårt att det kändes som att hon skulle svimma och polisen kunde kort därefter gripa mannen.

Under tingsrättsförhandlingarna har paret velat tona ner händelsen, men rätten tycker att det är klarlagt, genom deras berättelser under de första polisförhören och vittnena på plats, att mannen använt våld och gjort sig skyldig till misshandel. Då mannen, som är i 35-årsåldern, tidigare är ostraffad och han lever under ordnade förhållanden dömer man honom inte till en månads fängelse utan till villkorlig dom.