Polisen varnar efter flera fräcka stölder: ”Lås ytterdörrarna!”

Foto: Vilhelm Stokstad / TT

Tre olåsta lägenheter i Tomelilla fick påhälsning av tjuven i helgen. I det ena fallet hittade polisen en misstänkt, efter att ha stoppat honom i ett annat ärende, och nu uppmanas allmänheten att låsa sina dörrar.

Hela tre grova stölder har inrapporterats till polisen under helgen. Det handlar om lägenhetsinnehavare som lämnat sina ytterdörrar olåsta och fått olika tillhörigheter stulna.

– Vi har en misstänkt, som stoppades på lördagen i en fordonskontroll. Mannen, som är född 1983, togs in för provtagning eftersom man misstänkte drograttfylleri och i samband med kroppsbesiktning hittades ett stulet kontokort på honom, säger kommunpolis Anna Hagenkötter.

Kontokortet hade anmälts som stulet i samband med en grov stöld på Östergatan bara en kort tid tidigare, där just någon gått in i den olåsta lägenheten och stulit kontokortet. Och nu är mannen som fick åka in på provtagning misstänkt för grov olovlig körning, rattfylleri, och alltså även grov stöld.

”Lås ytterdörrarna, och det gäller även att låsa sina bilar.”

I ett annat fall på Odengatan i fredagskväll hade ägarinnan också sin ytterdörr olåst. Hon fick ett telefonsamtal om att någon hittat hennes handväska ute på gatan, och förstod på det sättet att någon hade varit inne i hennes lägenhet. Det enda som saknades ur handväskan var 50 kronor.

I det tredje fallet, på Västergatan, så var det mellan klockan 22-23 på fredagskvällen som lägenhetsinnehavaren låg och sov. I dennes fall gick någon in genom den olåsta ytterdörren och tog körkort och kreditkort samt bilnycklarna. Även bilen försvann i samband med stölden.

Anna Hagenkötter vill nu verkligen uppmana alla i Tomelilla till försiktighet.

– Lås ytterdörrarna, och det gäller även att låsa sina bilar! säger Anna Hagenkötter.