Världsmästare i armbrytning kommer till fritidsgården

Foto: Marcus Tobjork

På fredagen blir det tävlingar i armbrytning på Soffta. Professionella armbrytaren Petra Damm som har tre SM-medaljer är på plats för att visa tips och trick.

Mellan klockan 18 och 20 blir det armbrytning på fritidsgården Soffta i Tomelilla på fredag 20 april.

– Petra Damm, som är professionell armbrytare, har med sig en ställning så det blir armbrytning på riktigt, säger Armand Krajnc, samordnare på Soffta.

Han säger också att man innan tävlingen kommer att visa Sylvester Stallones gamla rulle Over the top från 1987 som handlar just om armbrytning.

– Det kommer att bli superroligt!

Och som vanligt är alla från årskurs 7 till och med 17 år välkomna till fritidsgården som på fredag har öppet mellan 15-22.