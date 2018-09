Apple draglok på Wall Street

USA-börserna steg under torsdagen och Apple agerade draglok. Bolaget, som under gårdagen presenterade sina nya telefoner Iphone Xs, Xs Max och Xr föll då inledningsvis men har nu återhämtat sig. Aktien steg med 2,4 procent, medan tekniksektorn som helhet klättrade drygt en procent under dagen.(TT)