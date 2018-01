Åtgärder mot billig Kina-import införs

Privatpersoners köp av billiga varor från kinesiska e-handelssajter som exempelvis Wish och Alibaba har uppmärksammats för att moms inte alltid tagits ut. Enligt Svenska Dagbladet har svenska staten gått miste om miljardbelopp.

Men nu kräver Tullverket att Postnord kommer med en handlingsplan för att få in momsen. Tullverket skriver i ett pressmeddelande att moms kommer att tas ut från och med "första kronan av alla varors värde".

Det innebär att en moms, ofta på 25 procent, kommer att läggas på varor, oavsett dess värde.

Extra avgift införs

Som en följd kommer också Postnord att ta ut en administrativ avgift. I praktiken kommer det att innebära att den som köper något från Kina - eller från ett annat land utanför EU - kommer att tvingas att betala såväl moms som administrationsavgift.

– Vi kommer att ta ut en avgift. Idag är den avgiften, på det som vi tar in tull och moms på, 125 kronor. Vad avgiften blir på det här flödet, det är en del i det arbete som vi nu ska inleda. Men att det kommer en avgift, det är alldeles klart, säger Thomas Backteman, kommunikationsdirektör på Postnord.

TT: Blir avgiften 125 kronor?

– Nej, det är inte säkert. Men det kommer en avgift och den kommer, i relation till varuvärdet på de här postorderförsändelserna med väldigt, väldigt låga varuvärden, att vara betydande, säger Backteman.

De nya reglerna ska införas "skyndsamt" och Postnord ska presentera en handlingsplan till Tullverket innan den 1 mars.

TT: Hur har hanteringen av momsen skett tidigare?

– Vår uppfattning är att vi har jobbat enligt en praxis. Den har inneburit att allting med ett varuvärde under 22 euro (cirka 220 kronor) har passerat och skickats direkt till mottagaren utan moms, säger Backteman och tillägger att på varuvärden över 22 euro har moms begärts in och på varuvärden över 1 500 kronor har även tull tagits in.

Tullverket kommer att förstärka kontrollen av postflödet vid postterminalerna vid Arlanda och Toftanäs.

Tusentals paket måste kontrolleras

Enligt Postnord har huvuddelen av de paket som importeras från Kina en påklistrad etikett med information om vem som skickat varan, vad paketet innehåller och varuvärdet.

– Men det är en ganska stor mängd som inte har det. De måste då öppnas för att man ska göra en bedömning av varuvärdet och den öppningen får inte vi (Postnord) göra. Det är bara Tullverket som får öppna försändelser och vi pratar om, baserat på bedömda nuvarande siffror, mellan 15 000 och 20 000 försändelser per dag, säger Backteman.

TT: Tror du Tullverket kommer att behöva anställa personal?

– Det är nog min bedömning, säger Backteman.

TT söker Tullverket för en kommentar.