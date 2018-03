Bilbranschen stressas av hot om tullar

Så sent som på måndagen sade president Donald Trump, under en kort pressträff med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, att "europeiska bilar rinner in som vatten i USA". Om det och hans övriga utspel de senaste dagarna är en förhandlingstaktik eller reellt hot mot Europas bilindustri är det få som vet.

– Jag vill vänta med att bli riktigt orolig tills det kommer ut något materiellt, men skulle det blir en reglerad situation där vi inte längre kan handla fritt med bilar så är det naturligtvis oerhört negativt. Om man verkligen tänker igenom det här så borde man inse att alla vinner på fri handel även i USA, säger Håkan Samuelsson till TT.

Sämre och dyrare

Trump slår mer eller mindre klart fast att de amerikanska biltillverkarna förlorar på dagens handelsregler. Håkan Samuelsson håller inte med.

– På en fri marknad är det kvalitet och kostnader som avgör. De som kommer att förlora på en reglering är kunderna som får sämre bilar eller betala mer.

Samuelssons åsikter upprepas nästan ordagrant av fler företagsledare som TT pratar med i Genève.

Avvakta och se

– Vi får avvakta och se vad hans (Trumps) ord är värda, men allt tal om tariffer och tullar är skadligt för hela bilbranschen. Volkswagenkoncernen har tillverkning över hela världen och hela affärsidén bygger på att vi kan exportera från de fabrikerna. Vi är bergfast kopplade till fri handel, säger Jürgen Stackman, global chef för bolagets marknadsföring och försäljning.

– Alla handelshinder eller tal om handelshinder är oroande. Men som företag skulle vi drabbas mindre än många andra eftersom en stor del av får försäljning i USA produceras inom det landet och i Mexiko.