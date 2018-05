Börser öppnar på plus

Stockholmsbörsen inleder veckan med stigande kurser, i linje med starten på de ledande Europabörserna. Milanobörsen går starkast, plus 1,8 procent i öppningen, i spåren av att den tilltänkta regeringen kastat in handduken och ett nyval i Italien rycker närmare.

Efter cirka tio minuters handel ligger Stockholmsbörsens breda OMXS-index på plus 0,5 procent. Merparten av storbolagen stiger, skogsbolaget SCA toppar, plus två procent. Bankaktierna går starkt med Handelsbanken i front, plus en procent.