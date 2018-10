Brittisk masstämning av Google fick nobben

En masstämning av Google för dess sätt att bruka användarnas internetvanor fick nobben av en högre domstol i Storbritannien.

Stämningen, driven av konsumentaktivisten Richard Lloyd som har fått 20 000 anhängare att skriva på, går ut på att Google olagligt samlat in känslig information från uppskattningsvis 4,5 miljoner Iphoneanvändare via webbläsaren Safari under perioden juni 2011 och februari 2012.

Det råder ingen tvekan om Googles roll i insamlandet av informationen, konstaterar domstolen. Däremot går det inte att slå fast att Lloyd och dem han representerar har drabbats av skada så som de brittiska datalagarna anför.

Men Lloyd ger inte upp. Han hoppas få tillstånd till en överklagan.