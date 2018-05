Cambridge Analytica lägger ned

I kritikstormen mot Facebooks hantering av användardata stod Cambridge Analytica i centrum. Den negativa uppmärksamheten har gjort det ohållbart att driva verksamheten vidare, meddelar företaget i ett meddelande. Dess kontor i USA och Storbritannien stängs ned.

Företaget har tappat massvis av kunder, rapporterar Wall Street Journal. Anställda har tvingats lämna in sina datorer och passerkort, skriver Gizmodo.

Satte ihop profiler

Cambridge Analytica avslöjades med att ha hämtat in data från Facebookanvändare sedan 2014, utan att informera om det, och sedan ha använt den när de sålt konsulttjänster till politiker. Med hjälp av informationen kunde de bygga profiler av människor för att rikta budskap till dem.

Bland annat kom företaget över en läcka med uppgifter om 87 miljoner användare som samlats in via en Facebookbaserad app under helt andra förespeglingar.

En av de mer profilerade kunderna var Donald Trump, vars presidentkampanj betalade drygt motsvarande 50 miljoner kronor för dess tjänster i juni 2016. Det hade också uppdrag för den republikanske presidentkandidaten Ted Cruz, samt för lämna-sidan i den brittiska brexit-omröstningen.

"Allmänt accepterat"

Såväl Cambridge Analytica som dess brittiska moderbolag Strategic Communication Laboratories stängs ned. En anonym källa uppger för Wall Street Journal att företaget tyngdes av växande juridiska kostnader inom Facebook-utredningen.

I ett uttalande skriver Cambridge Analytica att det utsatts för "åtskilliga ogrundade anklagelser" och att det har framställts som syndabock för saker "som inte bara är lagliga, men som också är allmänt accepterade som standard för onlineannonsering i både politiska och kommersiella sammanhang".