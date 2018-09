Carney får förlängt som centralbankschef

Kanadensaren Mark Carney har fått sitt mandat som chef för den brittiska centralbanken, Bank of England, förlängt till januari 2020. Den brittiske finansministern Philip Hammond hoppas att Carney ska kunna hjälpa till att hantera eventuell turbulens i samband med brexit.

Storbritannien ska lämna EU den 29 mars 2019, men det finns ännu inget avtal klart om med EU om vad som gäller sedan.

Carney, som tidigare under karriären jobbat för investmentbanken Goldman Sachs, tillträdde som chef för Bank of England 2013 och har vunnit stor respekt hittills för hur han har hanterat konsekvenserna av det brittiska folkomröstningsbeslutet om att lämna EU och all osäkerhet kring hur det ska gå till.

EU:s chefsförhandlare i samtalen med britterna om brexit, Michel Barnier, sade i måndags att ett brexitavtal kan vara på plats om 6-8 veckor om det inte ställs orimliga krav i förhandlingarna.