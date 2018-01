CES, eller Consumer electronics show, i kasinostaden Las Vegas är närmast oöverblickbar i sin väldiga storlek: 170 000 människor från hela världen ska tränga sig fram bland 3 900 företagsmontrar under mässans fyra dagar, och fler än 7 000 journalister har ackrediterats för att bevaka händelsen, enligt CES.

Bland nyheterna som lyckats tränga sig genom bruset finns Samsungs 146-tumstv, "väggen" som inte behöver bakgrundsbelysning och därför kan återge svärta med högre kontrast än tidigare, Intels nya processor som använder teknologi från konkurrenten och numera partnern AMD, och grafikkortstillverkaren Nvidia som ska samarbeta med taxibolaget Uber och biltillverkaren Volkswagen för att utveckla självkörande bilar med snabbare beslutsfattande.

"Som en skogsbrand"

Ärets verkliga snackis är den så kallade hemenheten, i praktiken en högtalarliknande pjäs som svarar på användarens röstkommandon och som kopplas till andra smarta enheter i hemmet. Google tävlar med sin Google Home mot Amazons Echo och Microsofts Cortana. Teknikanalytiker som är knutna till CES gissar att försäljningen på hemmamarknaden USA väntas fördubblas under 2018 jämfört med i fjol, enligt AFP.

– Marknaden är inte bara hetare, den går i själva verket att jämföra med en skogsbrand, säger analytikern Steve Koenig.

Bilen förändras

Journalisten Peter Ottsjö på Ny Teknik delar bilden av att hemenheten är den dominerande trenden just nu.

– Allt som går ska bli smart, det bara väller in apparater som kan kopplas upp. Och Google, Amazon och Microsoft vill sälja in det som att just deras produkt ska bli navet för prylarna i hemmet, säger Ottsjö till TT.

Andra starka trender är snabbare internet med 5G-tekniken, samt så kallad förstärkt verklighet (AR) som slog igenom med Pokemon Go under sommaren 2016, där företaget Vuxiz presenterar glasögon med inbyggda skärmar som lägger ett extra lager information på den fysiska verkligheten.

Peter Ottsjö ser även ett skifte i synen på bilen, som tagit en allt större plats på CES under senare år, från ett fordon med förbränningsmotor till en teknikpryl som helst ska köra sig själv. Svenska företaget Autoliv utvecklar en programvara som ska hjälpa den tänkande bilen att förklara sina beslut för passageraren.

Jobbar åt människan

I stora drag handlar mycket av utvecklingen, både på mjuk- och hårdvarusidan, om att ta över människors arbetsuppgifter.

– Den artificiella intelligensen (AI) kan nu börja tillämpas på fler sätt och bli en större hjälpreda åt människan. Tanken är att låta AI:n göra det som den gör bättre än oss, så vi kan göra någonting annat i stället, säger Ottsjö.