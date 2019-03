Piloter till möte om Boeings olycksmodell

Bolaget hoppas på att återskapa förtroendet för den olycksdrabbade 737 Max-serien.

"Vi fortsätter att arbeta nära våra kunder och tillsynsmyndigheter om programvara och träningsuppdateringar för 737 Max", uppger Boeing i ett uttalande.

Utreder orsaker

Två flygplan av samma modell har på kort tid varit inblandade i krascher, i vilka nästan 350 människor omkommit. Flygplansmodellen 737 Max 8 har efter detta stoppats av flygbolag runt om i världen. Haverikommissioner utreder orsakerna till de båda olyckorna.

Ethiopian Airlines vd Tewolde Gebremariam meddelade på måndagen att hans bolag kommer att samarbeta med utredare för att ta reda på vad som fick ett av bolagets plan att störta strax efter avgång från Addis Abeba den 10 mars.

Dementerar

Samtidigt meddelar Gebremariam att han har fortsatt förtroende för Boeing.

"Låt mig vara tydlig: Ethiopian Airlines tror på Boeing. De har varit vår partner under många år," skriver vd:n i ett uttalande.

Han dementerar även uppgifter som florerat i media om att bolagets piloter saknat utbildning i att flyga den olycksdrabbade modellen, samt meddelar att flygbolaget planerar att stämma tidningarna The New York Times och The Washington Post för sina "grundlösa" publiceringar om detta.