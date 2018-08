Facebooks Youtube-konkurrent snart i Sverige

Den sociala nätverksjätten Facebook rullar ut sin videotjänst "Watch" globalt den här veckan, ett år efter lanseringen i USA, enligt bolagets biträdande produktchef Fidji Simo.

Videotjänsten, som är en utmanare till Googles Youtube, gör det möjligt för plattformens användare att bland annat ta del av tv-serier och videor via Facebook. Enligt Simo har antalet amerikaner som tittar över en minut på rörligt material i Watch ökat till 50 miljoner per månad under det första året.

Först ut att få ta del av videotjänsten i Europa är Storbritannien och Irland, där berättigade innehållsskapare samtidigt kan börja tjäna pengar genom reklampauser i sitt delade material.

Affärsmodellen är densamma som för videoskaparna i USA, 55 procent av de automatiserade annonsintäkterna går till upphovsmakaren medan resterande 45 procent hamnar i Facebooks ficka.

Först i september lanseras tjänsten i Sverige samt i länder som Norge, Tyskland och Spanien.