Fällorna på sommarjobbet - så undviker du dem

Det finns flera fällor att se upp med. Gratis provjobb är den absolut vanligaste, enligt fackförbundet LO som driver Fackets hjälptelefon för unga sommarjobbare.

– Det får vi in frågor om varje vecka. Det handlar om att arbetsgivaren erbjuder jobb på prov under en dag eller kväll, och "sen får vi se hur det går". Efter det får de höra att det inte funkar. I bästa fall har de då fått lite käk under dagen, men inga pengar i fickan, vilket gör att många känner sig otroligt lurade, säger Josefin Johansson, ungsekreterare på LO.

Stora risker

Säger en arbetsgivare att den "inte har råd" att betala för provjobb är det dags att dra öronen åt sig, anser hon.

– Det är ju så mycket som kan hända. Om du provjobbar i diskplockningen och tappar något och skär dig, eller om du får frityrolja på dig i köket, vad händer då om du är där på gratis provjobb? Det finns ingen dokumentation på dig och det innebär att du själv kan behöva stå för alla kostnader. Det är en oerhörd risk man tar om man går med på det, säger Josefin Johansson.

De branscher där problemen för sommarjobbare generellt är störst är restaurangbranschen, handeln och till viss del även kommunala verksamheter som exempelvis parkarbete, enligt LO.

Skriv på

Oavsett om du ska plocka jordgubbar, sälja glass eller servera mat är det absolut viktigaste att skriva ett anställningsavtal och få ett anställningsbevis, säger Josefin Johansson.

– Då blir det klart och tydligt vad du ska jobba med, vem du ska jobba för och vad det är för lön som gäller och man undviker missförstånd och diskussion om det, säger hon.

Viktigt är också att ta reda på om det finns kollektivavtal, vilka försäkringar företaget har om man gör sig illa på jobbet, och vad man får jobba med i olika åldrar. Är man under 18 år bör man exempelvis inte hantera pengar själv.

Josefin Johansson poängterar samtidigt att för merparten blir sommarjobbet en positiv upplevelse.

– Det är ungefär 100 000 unga som går ut och sommarjobbar varje år och för de allra flesta blir det en jättebra upplevelse, något man kan skriva in i sitt CV och känna stolthet över.