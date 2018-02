SJ vill köra tåg i Norge och Danmark

I Sverige är tågmarknaden avreglerad sedan många år. Nu är resten av Europa på gång. SJ kommer under våren att lägga ett första anbud, på att sköta tågtrafiken i södra Norge. Fler anbud kommer att följa efter det.

SJ:s vd Crister Fritzson säger att det är nödvändigt för bolaget att växa utanför Sveriges gränser.

– Om alla våra konkurrenter jobbar på en europeisk, eller till och med global marknad, måste vi ha en större marknad att jobba på. Annars kommer vi att bli en för liten operatör.

SJ ska de närmaste åren investera miljarder i nya och ombyggda fordon, och IT.

– Vi måste ha en större marknad för att slå ut våra investeringar på, annars blir kostnaderna för stora, säger Crister Fritzson.

Nytt rekord

Rekordmånga resenärer åkte med SJ under fjolåret. Enligt bolaget såldes 30 miljoner SJ-biljetter, två miljoner fler än året före och också det högsta antalet hittills. Men vinsten föll med 20 procent till följd av att det statliga bolaget blivit av med pendeltågstrafiken i Stockholm.

Rörelsevinsten för helåret 2017 landade på 666 miljoner kronor. Också marginalen pressades ner något, enligt vd:n på grund av högre investeringskostnader.

Enligt ledningen förbättrades SJ:s punktlighet under förra året. För lång- och medeldistanstågen gick den från 88 till 90 procent.

– Vi kan se att vår påverkan på punktligheten är endast 8 procent. Resten är påverkan från andra operatörer eller infrastruktur. Över tid när det blir mindre banarbete och infrastrukturen blir mer robust kommer punktligheten att öka, säger Fritzson.

Nya tåg

Under året ska SJ ta beslutet vilken tågleverantör som ska bygga bolagets 30 nya tåg för långdistanstrafik, som ska ha en maxhastighet på 250 kilometer i timmen. Offerter ska tas in under våren.

– Vi har nått vårt kapacitetstak. Vi har inte fler tåg att sätta i trafik och det finns en enorm efterfrågan på resor.

Parallellt med det kommer det första ombyggda X2000-tåget sättas i trafik i höst, sedan rullar ett tåg i månaden ut enligt planen. De första renoverade nattvagnarna ska vara klara kring årsskiftet.

Crister Fritzson tycker att det är tydligt att tåget blir allt mer attraktivt.

– Varannan resenär säger att huvudskälet till att man väljer tåget är hållbarhet, säger han apropå den flygdebatt som tagit fart den senaste tiden.