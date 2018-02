Oscar Properties straffas på börsen

Det blev en kärv avslutning på fjolåret för Oscar Properties, bostadsutvecklaren som nischat sig på exklusiva Stockholmslägenheter.

Att det blev kris när luften gick ur den svenska bostadsmarknaden syns i rörelseförlusten på 112 miljoner kronor, som kan ställas mot vinsten på en kvarts miljard motsvarande kvartal ett år tidigare.

"Tuff höst"

Resultatet tyngs bland annat av nedskrivningar på värdet av förvaltningsfastigheter på 141 miljoner kronor.

Försäljningsvolymen stannade samtidigt på 16 bostäder under kvartalet, vilket kan jämföras med 104 bostäder motsvarande kvartal ett år tidigare. Omsättningen halverades till 559 miljoner kronor och några produktionsstarter blev det inte.

– Vi lägger en tuff höst till handlingarna, säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

– Vi är oerhört besvikna att vi inte når upp till våra finansiella prognoser. Hela bostadsmarknaden i Stockholm svalnade mycket snabbare än vad någon hade kunnat förutse, vilket gjorde att vi missade på försäljningsmålen, tillägger han.

Nio av tio sålda

Enligt Engelbert kommer dock ett stort kassaflöde in i bolaget under 2018, när köpare börjare flytta in i lägenheter som sålts tidigare.

– Vi har nio av tio lägenheter sålda i produktionen. Vi har bara 68 lägenheter kvar att sälja av den produktion som ska färdigställas under 2018. Det gör att vi med alla inflyttningar vi har i år kommer att få ett jättestort kassaflöde som kommer in, säger han.

Sålda tillgångar under kvartalet har också stärkt balansräkningen.

– Vi har ytterligare stärkt vår finansiella position, kunnat amortera ned på nettoskulden och vi stängde året med en kassa på 480 miljoner, säger Engelbert.

"Köparna finns där ute"

När det är dags för nya produktionsstarter avgörs enligt Engelbert av hur försäljningen går i planerade projekt.

– Vi går inte in och tar risk på att lägga in pengar i byggstarter om vi inte har nått upp till ett försäljningsmål som är tillfredställande.

– Jag hoppas på att vi kan komma igång med produktionsstarter under andra halvåret 2018. Det är vad vi planerar och hoppas på. Men det får marknaden avgöra.

Engelbert är samtidigt försiktig med att räkna hem en vändning uppåt på bostadsmarknaden, med det hårda trycket uppåt på räntorna och amorteringskravet som skärps i vår.

– Men det jag ser är att köparna finns där ute. Det finns ett stort intresse för det vi har och det vi planerar.

Med fredagens kursfall har Oscar Properties aktie fallit till 31:20 kronor, vilket kan jämföras med en kurs på över 90 kronor i mars i fjol.