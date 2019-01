Försäljningslyft för vapentillverkare i USA

Det har redovisats rejäla försäljningslyft för två av USA:s ledande vapentillverkare under fjärde kvartalet i fjol.

Vapentillverkaren Northrop Grumman, som bland annat tillverkar spionplanet Global Hawk, redovisar ett försäljningslyft till 8,2 miljarder dollar under fjärde kvartalet, upp från 6,6 miljarder ett år tidigare.

Nettovinsten sjönk dock till 356 miljoner dollar, ned från 672 miljoner ett år tidigare.

För Raytheon, som tillverkar de så kallade Tomahawk-robotarna, blev det samtidigt ett försäljningslyft på 8,5 procent till 7,4 miljarder. Lyftet syntes i samtliga fem segment där Raytheon har produkter i.

Raytheon redovisar samtidigt en nettovinst på 832 miljoner dollar, mot 393 miljoner dollar ett år tidigare. Vinstlyftet förklaras av skatteeffekter.

För 2019 räknar Raytheon med en vinst på 11:40-11:60 dollar per aktie, strax under snittprognosen bland analytiker på 11:78 dollar per aktie.

Konkurrenterna Lockheed Martin och General Dynamics har tidigare i veckan också lagt fram något svagare prognoser för innevarande år.