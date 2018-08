Huawei formellt stoppat i USA

De båda kinesiska bolagen utpekades redan 2012 som ett hot av amerikanska säkerhetsmyndigheter, alltså mitt under Barack Obamas tid som president. Men för Huaweis del kom den stora käftsmällen under årets teknikmässa i Las Vegas då den stora operatören AT & T kort före en gemensam presskonferens drog tillbaka planerna på att ta in Huaweis mobiler i sitt sortiment.

Den andra stora operatören Verizon har agerat på samma sätt och enligt samstämmiga medieuppgifter skedde det efter påtryckningar från amerikanska myndigheter.

Öppning för Ericsson?

I början av veckan undertecknade president Trump den nya lagstiftningen Defense Authorization Act som bland mycket annat innehåller ett förbud mot amerikanska myndigheter och bolag som har statliga kontrakt att använda "viktiga" eller "kritiska" komponenter från de båda kinesiska bolagen, skriver tekniksajten Verge.

Förbudet ska implementeras under de kommande två åren och flera amerikanska myndigheter får till uppgift att hjälpa amerikanska företag att byta ut teknikkomponenter, vilken kan vara en öppning för Huaweis konkurrenter som till exempel Ericsson.

Huawei ny tvåa

När det gäller ZTE är läget mer komplicerat. Bolaget var tidigare i år en hårsmån från konkurs sedan det amerikanska handelsdepartementet bötfällt bolaget med motsvarande nära 10 miljarder kronor för olaglig handeln med Iran och Nordkorea och lagt ett 7-årigt förbud mot att köpa amerikanska komponenter, nödvändiga för ZTE:s mobiltillverkning. Det förbudet lyftes dock sedan Trump pratat med den kinesiske presidenten Xi Jinping. Hur ZTE kommer att påverkas av den nya lagstiftningen är därför oklart.

Trots att Huawei i praktiken är utestängd från den amerikanska mobilmarknaden lyckades bolaget under andra kvartalet i år globalt passera Apple i antal sålda mobiler och är nu tvåa efter Samsung.