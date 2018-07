Hundratusentals kan missa skatteåterbäring

I år har Skatteverket slutat att betala ut återbäringen via utbetalningskort till personer som inte har angett något bankkonto. Trots påpekanden om att anmäla uppgifterna saknas fortfarande hundratusentals konton.

– Man tänker vanligtvis inte på detta förrän man själv har anledning att anmäla det. Alla som saknar konto ska inte ha pengar tillbaka i år, men ganska många. En del kommer nog bli snopna när de inte få sin utbetalning som de är vana vid, säger Johan Schauman på Skatteverket.

Många unga människor

I början av juli gick Skatteverket ut med upplysningen om att drygt 900 000 konton saknades, men effekten blev liten.

Många som inte har ett angett konto är födda 1990 och senare och deklarerar för första gången. Det rör sig om cirka 80 000 personer.

Utbetalningen sker först i början av augusti, men för den som vill anmäla bankuppgifterna manuellt är det bråttom.

– Det är väldigt lätt att anmäla via e-tjänsten och går snabbt. Men om man vill man anmäla via papper kan det ta upp till tre veckor, så man måste agera nu i dagarna. Då kan man gå in på ett av våra servicekontor eller ladda ned blanketten från hemsidan, säger Johan Schauman.

Viktiga tusenlappar

Om överskottet inte kan betalas ut automatiskt kommer pengarna inte att försvinna. Däremot måste personen själv kontakta Skatteverket för att få återbäringen, vilket kan ta tid.

– Vi vet att för många människor kan några tusenlappar vara riktigt mycket pengar nu i slutet av sommaren. Då kan de extra dagarna innan pengarna är på plats vara väldigt frustrerande, Johan Schauman.