Investor höjer utdelningen

Wallenbergsfärens maktbolag Investors styrelse föreslår en utdelning på 13 kronor per aktie för 2018, en höjning med 1 krona per aktie jämfört med året före. Två utbetalningar planeras, en i maj på 9 kronor per aktie följt av ytterligare en i november på 4 kronor per aktie.(TT)