Kronförsvagning slår mot Nordeas storägare

Den finländska försäkringskoncernen Sampo, storbanken Nordeas största ägare, redovisar en vinst före skatt på 445 miljoner euro för årets första kvartal. Det är en ökning med 4 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Justerat för ändringar i marknadsvärdet på Sampos tillgångar blev vinsten 108 miljoner euro, ned från 557 miljoner ett år tidigare.

Sampo-aktien sjunker med 0,5 procent på Helsingforsbörsen efter kvartalsrapporten.

Resultatet tyngs bland annat av kronans kraftiga försvagning och vad Sampo beskriver som en "svag investeringsmarknad", medan försäkringsverksamheten drar upp resultatet före skatt.

Som kassako körde försäkringsbolaget If om Nordea. Nordea, på väg att flytta huvudkontoret till Finland, bidrog med 165 miljoner euro till Sampos kvartalsvinst, ned från 171 miljoner ett år tidigare. If drog in 193 miljoner euro, upp från 180 miljoner.