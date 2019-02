Lyft i julhandeln för Walmart

Den amerikanska detaljhandelsgiganten Walmart Inc redovisar ett försäljningslyft på 4,2 procent under den tremånadersperiod som avslutades i slutet av januari.

Ökningen var större än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med en ökning på 3 procent.

Vinsten lyfte till 3,7 miljarder under kvartalet, en ökning med nästan 70 procent jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare. Resultatet var bättre än väntat. Vinsten per aktie, justerat för engångsposter, ökade till 1:41 dollar. Det kan jämföras med en snittprognos på 1:33 dollar per aktie.

Onlineförsäljningen lyfte 43 procent under kvartalet, vilket ligger i linje med lyftet under senast föregående kvartal.