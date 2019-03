Miljontals Facebooklösenord var okrypterade

Merparten av de okrypterade lösenorden är knutna till konton i tjänsten Facebook Lite, som främst används på platser med långsam internetuppkoppling. Därtill ska tiotals miljoner vanliga Facebookkonton vara drabbade av säkerhetsbristen, och ytterligare tiotusentals konton på Facebooks bildtjänst Instagram, skriver Facebook i ett pressmeddelande. Några mer exakta siffror än så uppges inte.

Företaget skriver dock att det inte finns någonting som tyder på att utomstående kommit över lösenorden.

Användare ska informeras

Säkerhetsluckan upptäcktes i samband med en rutinkontroll i januari, och har nu åtgärdats. De användare som drabbats ska upplysas om detta av Facebook.

Facebooks börsvärde sjönk med omkring en procent när nyheten blev känd, rapporterar CNBC.

Medieplattformen har återkommande hamnat i blåsväder under de senaste åren för anklagelser om att det inte har respekterat användarnas integritet i tillräckligt hög utsträckning. Så sent som för två veckor sedan skrev företagets grundare Mark Zuckerberg i ett blogginlägg att företaget skabli bättre på att skydda användarnas data.

Tidigare avslöjanden

I mars 2018 briserade den stora Cambridge Analytica-skandalen. Det uppdagades att det brittiska analaysföretaget sedan 2014 kommit över uppgifter om 87 miljoner Facebookanvändare som samlats in via en app under helt andra förespeglingar. Cambridge Analytica använde sedan informationen för att sälja konsulttjänster till politiker, bland annat till Donald Trumps valkampanj inför presidentvalet i USA.

I september samma år uppstod nästa härva, när Facebook berättade att uppemot 50 miljoner konton hade hackats.