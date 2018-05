Modehus vill sko sig på sneakerstrend

När tennisstjärnan Serena Williams närvarade vid prins Harry och Meghans bröllop förra helgen var det en detalj i klädseln som efteråt väckte stor uppmärksamhet. Efter bröllopet avslöjade Williams att hon mellan morgonens bröllopsceremoni och eftermiddagens mottagning valt att byta ut de högklackade skorna mot ett par gymnastikskor.

Just marknaden för lyxiga gymnastikskor har vuxit sig allt starkare. Försäljningen globalt sett steg med tio procent under förra året till totalt 3,5 miljarder euro, utvecklingen är därmed starkare än till exempel för handväskor som kan notera en ökning med sju procent, enligt konsultfirman Bain & Co.

Ser möjligheter

Utvecklingen har heller inte gått obemärkt förbi för klassiska lyxmodehus som Gucci, Prada och Balenciaga där man ser möjligheten att ta marknadsandelar från mera klassiska märken som Adidas och Nike.

– Vi investerar tungt inom den här kategorin för att nå en väldigt speciell grupp människor, säger Salvatore Ferragamos designer Paul Andrew.

Man är nämligen inte inriktad mot konsumenter som vill ha ett par skor för att jogga ett par kilometer. Priset på premium-modeller börjar kring drygt 3 500 kronor och ett par kristallprydda lädersneakers från Christian Louboutin kan kosta motsvarande 27 000 kronor.

"Bara positivt"

Vissa modeller som finns i ett begränsat antal kan kosta upp till 10 000 dollar, motsvarande 90 000 kronor.

De traditionella skobolagen är dock inte oroliga utan ser i stället möjligheterna:

– Om lyxmärken väljer att sikta in sig på sportskor är det bara positivt. Om det är en trend som får marknaden för gymnastikskor att växa så kan vi bara vara glada, säger Pumas vd Björn Gulden.