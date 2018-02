OPEC spår mer olja

Oljekartellen Opec spår att det kommer att dröja till slutet av 2018 innan det råder balans mellan utbud och efterfrågan på marknaden. Ökad produktion i USA och andra länder som står utanför Opec väger upp för den produktionsbegränsning som medlemsländerna enats om, skriver Opec i sin månadsrapport.

Opec räknar med att länder utanför kartellen kommer att bidra med 1,4 miljoner fat per dag under 2018, vilket är den tredje raka upprevideringen sedan i november, då prognosen låg på 870 000 fat per dag.

Oljepriset steg på måndagen. Strax efter klockan 13 kostade ett fat Brent-olja 63:75 dollar, 1,5 procent mer än föregående handelsdag.

Den amerikanska WTI-oljan handlades för 60:30 dollar.