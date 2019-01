Telia flaggar för nedskärningar

Telia redovisar en vinst före skatt på 1 704 miljoner kronor för fjolårets fjärde kvartal. Det kan jämföras med vinsten före skatt på 3 988 miljoner kronor motsvarande period ett år tidigare. .

– Helåret 2018 blev bättre än väntat och bättre än vad vi sagt till marknaden under året. Sedan har vi ett tungt avslut i Sverige framför allt i kvartal fyra, säger Dennelind till TT, och fortsätter:

– Vi visste att det skulle bli negativt. Det har vi flaggat för. Att det skulle bli så negativt drevs på av några oväntade kostnader som är lite irriterande.

Sämre än prognos

Dennelind säger att Telia under 2018 "i allt väsentligt" har slutfört avyttringarna av verksamheterna i Eurasien genom att bland annat sälja Ucell i Uzbekistan.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst före skatt på 3 516 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

Rörelseresultatet enligt måttet ebitda rensat för engångsposter blev 6 735 miljoner kronor, mot 6 520 miljoner kronor ett år tidigare. Förväntningarna enligt detta mått låg på en vinst på 7 153 miljoner.

Höjd utdelning

Omsättningen under kvartalet uppgick till 22 209 miljoner kronor, jämfört med 21 164 miljoner kronor ett år tidigare.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 2:36 kronor per aktie, vilket kan jämföras med utdelningen i fjol på 2:30 kronor per aktie. Den höjda utdelningen delas upp i två omgångar, med 1:18 kronor per aktie per utbetalningstillfälle.

I sina utsikter för 2019 pekar Telia på att bolaget räknar med att det fria kassaflödet från kvarvarande verksamhet, exklusive licenser och frekvenser och utdelningar från intressebolag, ökar till 12-12,5 miljarder kronor.

Nedskärningar väntar

Under året ska kostnaderna i den svenska verksamheten pressas ytterligare, ner tre procent. Telia är inne i ett pågående omställningsarbete.

– Vi ställer om den svenska verksamheten i grunden, tar bort gamla system och sätter in nya. I takt med att vi gör det kan vi också bli färre, både konsulter och anställda. Det är en viktig del i att ta ut kostnaderna givetvis, säger Johan Dennelind.

Hur många tjänster det kan röra sig om är inte klart. Det handlar också om att vissa funktioner centraliseras och att tjänster då kan komma att flyttas från Sverige.

– Vi har börjat diskussionerna med facket i dag, säger Dennelind.

Fortsatta utmaningar

Enligt Dennelind handlar det framför allt om två delar av engångskaraktär som gör att resultatet i den svenska verksamheten är sämre än väntat under kvartalet.

– Det är några stora kreditförluster som vi inte borde haft. Vi har också investerat mer i marknaden i Sverige i kvartal fyra än vad vi gjort tidigare. Det är positivt långsiktigt men inte i kvartalet.

Planen är att öka intäkterna från kärntjänster, fokusera på att öka genomsnittlig intäkt per användare samt se över kostnadsbasen. Men vd:n räknar samtidigt med att vad han kallar "utmanande förhållanden" kommer att fortsätta.