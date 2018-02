Bergochdalbana på Wall Street

Efter att under handelsdagen ha pendlat fram och tillbaka mellan plus och minus ett antal gånger spurtade Dow Jones industriindex kraftigt de sista timmarna och stängde på plus 2,3 procent. S&P 500 gick upp 1,8 procent och Nasdaqs kompositindex steg 2,1 procent.

Både i Europa och i Sverige drar man en lättnadens suck över att det landade på plus, enligt Annika Winsth.

– När Asien öppnar först imorgon får man en signal om de går åt samma håll. Men sedan tror jag att vi kommer nog få se några dagar när det böljar fram och tillbaka, säger Winsth om onsdagen på Stockholmsbörsen.

Uppgångar på tekniksidan bidrog strakt till uppgången. Teknikjätten Apple steg 4,2 procent och konkurrenten Microsoft stängde på plus 3,8 procent.

De kraftiga svängningarna beror på att investerarna har svårt att veta om de ska satsa på aktier eller om det är tid att skifta över till ränta, som man räknar med ska höjas, enligt Annika Winsth.

– Det är nog inte bara nu utan jag tror att vi kommer att ha ett ganska stökigt år framför oss, säger Winsth.

Robotprogrammen kan också vara en förklaring till de extrema pendlingarna på börsen.

– Eftersom man programmerar dem och det sker sekundsnabbt finns det en risk att det driver på svängningarna extra, säger Annika Winsth.

I fredags sjönk USA-börserna med drygt två procent och måndagens fall med 4,6 procent på Dow Jones är det kraftigaste procentuella endagstappet sedan 2011.

Börsfrossan började i fredags efter besked om oväntat höga lönesiffror i januari, något som tolkas som att inflationen kan vara på väg upp snabbare än väntat vilket i sin tur kan dra upp räntan.