USA:s BNP-tillväxt under förväntan

Efter två kvartal med tillväxt på över tre procent, bromsade ekonomin in i USA. Landets bruttonationalprodukt (BNP) växte med 2,6 procent i beräknad årstakt under fjärde kvartalet 2017, enligt en första beräkning från landets handelsdepartement. Siffran var klart under analytikernas förväntningar som låg på 3,0 procent och bidrog till att dra ned BNP-tillväxten på årsbasis till 2,3 procent.

Den siffran är visserligen betydligt högre än under 2016 (1,5 procent) men samtidigt långt under president Donald Trumps uppsatta mål på 3,0 procent.

Ekonomer tror dock att det målet är nåbart i år som effekt av en allt svagare dollar, stigande oljepriser liksom en allt starkare global ekonomi.