USA:s tillväxt bättre än väntat

USA:s ekonomi bromsade in mindre än väntat. BNP-tillväxten under fjärde kvartalet 2018 landade på 2,6 procent jämfört med samma period i fjol, enligt landets handelsdepartement. Tillväxten var större än bedömarnas snittprognos på 2,3 procent. Under tredje kvartalet låg tillväxttakten på 3,4 procent.(TT)