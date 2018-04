Volvo sänke på börsen

Stockholmsbörsen inleder med svagt stigande kurser. Swedbank, som på morgonen släppte en stark kvartalsrapport, tappade snabbt tempo efter att stigit i den inledande handeln. Volvo är morgonens stora förlorare efter att inte riktigt levt upp till förväntningarna.

Efter en timmes handel ligger det breda OMXS-indexet på plus 0,3 procent, i linje med utvecklingen på de ledande Europabörserna.

Lastbilsjätten Volvo ökar visserligen kvartalsvinsten rejält, men lönsamheten nådde inte riktigt ända fram, enligt analytikernas förväntningar. Aktien backar med omkring tre procent.

En av morgonens vinnaraktier var inledningsvis Swedbank. Kvartalsvinsten var klart bättre än väntat men aktien vände snabbt ned och noteras vid 10-tiden 0,5 procent ned.

Bäst bland tungviktarna går H&M, plus tre procent. Även Ericsson går starkt efter förra veckans glädjerapport, plus 1,3 procent. Andra större vinnare är Skanska, plus 2,7 procent, och Tele2, upp 1,8 procent.

Bland förlorarna märks stålkoncernen SSAB, minus 2,4 procent, sedan råvaruaktier fallit generellt på världsbörserna.