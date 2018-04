Alcazar utlovar unikt Pride-framträdande

De har gjort årets Europride-låt "In the name of love" och nu är det klart att Alcazar kommer att avsluta lördagskvällen på årets festival på Östermalms IP i Stockholm den 4 augusti.

"Vi ska snurra upp hela publiken i vår enorma discokula och tacka för alla år av hängivet stöd. Med denna för Europride Stockholm unika show vill vi ta med alla på en glittrande, glammig discofärd - All in the name of love", säger bandet i ett pressmeddelande.

Alcazar kommer även att göra ett kortare framträdande under Europride i Göteborg den 18 augusti.

Tidigare i år blev det känt att Alcazar splittras efter 20 år och ger sig ut på en sista turné.

Alcazar bildades 1998 och består av Andreas Lundstedt, Tess Merkel och Lina Hedlund. Tidigare bestod gruppen även av Magnus Carlsson och Annika Kjærgaard. De har haft hits som "Not a sinner nor a saint", tävlat i Melodifestivalen fem gånger samt gjort egna krogshowen "Disco defenders".