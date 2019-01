Alltings drottning Gardell vill leva till max

"Redan som femåring vred jag skrivbordslampans sken mot mig, bredde ut mina gosedjur på sängen och låtsades att de var min publik. Så det här är ingenting nytt för mig".

Jonas Gardells ord ekar ut över tomma (sånär som på en handfull samlade journalister) bänkrader.

Med drygt en vecka kvar till premiären av "Queen of f-cking everything" har repetitionerna nått sitt intensivaste skede, men pressdagen äger rum samtidigt som landets uppmärksamhet vänds mot riksdagen.

Närvaron på Cirkus i Stockholm är följaktligen blygsam.

"Tänker inte be om lov"

Men "the show must go on", och Jonas Gardell och hans uppbåd på scenen drar igenom det sång- och dansnummer som bär samma namn som föreställningen två gånger. Rent musikaliskt skulle det kunna beskrivas som en raffigare "Var nöjd med allt som livet ger", om björnen Baloo basunerat ut det rakt motsatta budskapet: Nöj dig aldrig med någonting som livet ger, sträva alltid efter mer.

– Jag har levt så länge, och har så många kompisar som har dött, så nu tänker jag köra raksträckan i mål och ha roligt. Jag hoppas jag får leva länge till, men jag vet att det blir som det blir med det. Men jag tänker inte ägna resten av den tid jag har kvar med att be om lov, säger Jonas Gardell när han får hämta andan efteråt.

"Finns ingenting i närheten"

Arbetet med "Queen of f-cking everything" har pågått i tre års tid, i en skala där ett publikfiasko innebär en kännbar ekonomisk smäll för huvudpersonen. Därför kallas föreställningen Gardells sista stora show.

– Men det betyder inte att jag ska sluta uppträda, så låt inte det bli rubriken. Jag tänker att jag kan åka runt med mig själv och ett litet piano framöver. Det finns många sätt att göra det på, det måste inte alltid bli mega-mastodontstort. Men det finns ingenting i Stockholm eller Sverige som kommer att vara i närheten av det här i vår, säger han.

Känslomässig berg- och dalbana

Jonas Gardell beskriver "Queen of f-cking everything" som en känslomässig berg- och dalbana, där det under ytan på färgexplosionerna och tramset flödar en sorg framvuxen under de senaste åren. Personliga tragedier och ett hotfullare politiskt klimat har varit ständiga påminnelser när Gardell har författat rader som "Livet suger, sedan dansar man disco".

Och dans blir det. När Gardell har showat färdigt i Stockholm och Göteborg är det kulmen på en period där han förutom arbetet med föreställningen också har skrivit boken "Till minne av en villkorslös kärlek" och tv-serien "De dagar som blommorna blommar".

– So far so good, för både boken och tv-serien har landat väldigt fint. Och till honom där uppe säger jag "om jag bara får landa den här också så lovar jag att jag inte ska begära mycket mer. Kom ihåg att jag var mobbad som barn och jag har jättemycket kompisar som har dött sista året, så du är skyldig mig lite här", säger han.

Sedan brister han ut i sång:

"Av alla glassmaker som finns så väljer man vanilj, vad skulle kunna hända om du valde en gång till? Kanske hela kroppen jublar, vad är detta för någonting? Jag tror att jag vill smaka fucking everything.

– Och det är väl också det som är huvudbudskapet.