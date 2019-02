Andreas Johnson: "Jag var livrädd"

Andreas Johnson är numera en veteran i Melodifestivalssammanhang. Efter framgångarna med â??Sing for me" och â??A little bit of love" 2005 respektive 2006 har han både tävlat solo och åkt ut i Andra chansen med Carola, fått sommarprata, turnerat med Rocktåget och blivit folklig, som han själv säger.

– När jag fick frågan om att vara med första gången var jag mest känd i Sverige för att vara â??känd utomlands". Jag var livrädd för att ge mig in i det här forumet, för på den tiden hade jag ingen artistkollega som ville förknippas med Melodifestivalen. Men det var med en vetskap om att ifall man gör det här bra, då kan man närma sig något slags folklighet och få jobba mer i Sverige, vilket passade bra eftersom vi precis skulle bli föräldrar.

"Hade ingen aning"

â??Vi" är Andreas Johnson och frun Lisa Knapp, känd från tredje säsongen av â??Expedition Robinson". Paret fick dottern Ella samma år som erbjudandet om Melodifestivalen vände upp och ned på allt.

– Jag hade ju inte en aning om vad jag gav mig in på. Jag tänkte: â??Helvete, ska jag möta Electric banana band, Hannah Graaf och Linda Bengtzing? Jag är ju rökt här." Men det var jag inte, uppenbarligen gick det ju bra.

Låten â??Army of us" är först ut i den andra deltävlingen och det märks att det är en rutinerad Melodifestivalsartist som tålmodigt svarar på frågor från journalister ena minuten, för att i nästa kasta sig upp på scenen och repa i glitterbyxor.

Skrev låt för tjejerna

Dessutom är låten skriven för att passa hans andra stora intresse utöver musiken. Fyra kvällar i veckan tränar Andreas Johnson fotbollsintresserade barn och ungdomar i Hammarby. Det är delvis för sina fotbollstjejers skull som han ställer upp i tävlingen ännu en gång.

– De har tjatat på mig att jag ska skriva någonting åt dem så jag känner att det här är deras låt, en rygg mot rygg-låt. Det är storslagen melankoli i refrängen och lite folkiga inslag i verserna. På det sättet har den kanske mer gemensamt med â??Glorious" än med mina Melodifestivalslåtar.

Andrea Johnson växte upp med två föräldrar som var jazzmusiker. Först satsade han på idrotten och tänkte bli hockeyproffs, men en skada satte stopp för den drömmen.

– Jag bytte fokus från hockeyrinken till replokalen och hade det där i ryggmärgen, att ska jag bli någonting så måste jag jobba hårt för det. Även om jag hade föräldrar som var musiker så är jag helt autodidakt. Det var en lång resa där man inte fick någonting gratis, men en jäkla massa erfarenhet av att stå på scen och spela sig bra.

Slog internationellt

1999 kom genombrottet med plattan "Liebling" och låten â??Glorious", som slog internationellt. Bland annat hamnade låten på brittiska singellistan och amerikanska Billboard.

– Det var pojkdrömmen, helt plötsligt gör du det där som du stått framför spegeln och låtsats att du gjort. Du får resa runt jorden och spela på arenor du bara kunde drömma om att spela på. Jag är ju inte sprungen ur Melodifestivalen, utan har utnyttjat det här forumet för min egen del, om man ska vara pragmatisk.

TT: TT: Satsar du på att vinna, sjunde gången gillt?

– Om man är med i den här soppan så kanske man vill komma ur den på ett förtjänstfullt sätt. Jag är en tävlingsmänniska och jag tror låten skulle kunna gå långt.