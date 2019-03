Ann-Louise Hanson fyller 75 - firar med turné

Ann-Louise Hanson debuterade vid 15 års ålder som professionell sångerska. Nu firar hon 60 år på scenen och 75 år i livet med att ge sig ut på folkparksturné. Premiär blir det i Stockholm den 25 maj och själva födelsedagen firas den 4 april.

Nyligen deltog Hanson i Melodifestivalen med "Kärleken finns kvar", en hyllning till vännen Barbro "Lill-Babs" Svensson, som gick bort i fjol. Låten slutade på en fjärdeplats i deltävling fyra i Lidköping.

Ann-Louise Hansons karriär tog fart med låten "Är du ensam i kväll?" 1961, en svensk version av Elvis Presleys "Are you lonesome tonight?". Hon har sjungit in över 600 låtar, deltagit tretton gånger i Melodifestivalen och haft 50 låtar på Svensktoppen. På cv:t finns visturnéer med Fredrik Åkerström och Cornelis Vreeswijk, en roll i musikalen "Cats" på Cirkus i Stockholm och 20 års samarbete med Siw Malmkvist och Lill-Babs.