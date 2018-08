Aretha Franklin hyllad i pappans kyrka

Under söndagen hyllades musikikonen Aretha Franklin på platsen där allt började - i sin pappa pastorn CL Franklins baptistkyrka i Detroit.

Drottningen av soul avled i torsdags, 76 år gammal. Vännen och människorättsaktivisten Jesse Jackson höll tal under gudstjänsten som lockade flera hundra.

– Just nu har gospelkören i himlen fått en ledare. Detroit förlorade något, men himlen vann något, sade Jesse Jackson och berättade om soulstjärnans engagemang i den amerikanska medborgarrättsrörelsen:

– Jag minns en gång när Martin Luther King var nära konkurs... Aretha turnerade i elva städer och gav alla intäkter till Martin Luther King.

Baptistkyrkan var en kär plats för Aretha Franklin genom hela livet. Hon uppträdde i kyrkan, delade ut mat till hemlösa på högtider - samt spelade in plattan "One lord, one faith, one baptism" där.