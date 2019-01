Armband för metoo-rörelsen på Golden Globe

Armbanden, med texten "Time's up x 2" kommer att symbolisera att man går in i andra året av att kämpa mot sexuella trakasserier och för jämställdhet i filmbranschen, skriver Variety.

Lisa Borden, som är ordförande för Time's up, säger till Marie Claire att en av höjdpunkterna vid förra årets gala var när Oprah Winfrey tog emot utmärkelsen för sin livsgärning och höll ett känslosamt tal.

– Det var ett stridsrop. Det här är 2000-talets medborgarrättsrörelse, säger hon.

Time's up har samlat in mer än 22 miljoner dollar till en fond för att betala rättegångskostnader för män och kvinnor som vill ta till rättsliga åtgärder när de blivit trakasserade på arbetsplatsen. Andra händelser som inträffat under året är när skådespelaren Mark Wahlberg donerade 1,5 miljoner dollar till fonden, efter att det blivit känt att han och Michelle Williams fått helt olika ersättning för att spela in extrascener till filmen "All the money in the world". Wahlberg donerade då de pengar han fått i betalning till Time's up.

Golden Globe-galan äger rum natten till den 7 januari svensk tid.