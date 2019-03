Artisterna hyllas med Gagatolkning i finalen

Snart står det klart vilket bidrag som tar hem segern i Melodifestivalen. Men innan dess får alla tävlande en hyllning från årets programledare.

Som sista pausunderhållning i finalen ska Sarah Dawn Finer, Kodjo Akolor, Marika Carlsson och Eric Saade framföra en version av Lady Gagas låt "Always remember us this way" från filmen "A star is born".

Tolkningen heter "Snart är ljuset släckt", är skriven av Calle Norlén och riktar sig till alla årets bidrag.

"Vi hyllar de 28 modiga artisterna som underhållit oss i sex veckor. De 28 blev 12 och ska nu bli en. Det här blir den sista mellanakten vi gör innan vi för sista gången i år får höra 'Sverige vi har ett resultat'", säger producenten Henric von Zweigbergk i ett pressmeddelande.