Intresset för det dokumentära berättandet växer. Det märks inte minst på utbudet på olika strömningstjänster. Enligt Melissa Lindgren, konstnärlig ledare på Tempo dokumentärfestival, har genren utvecklats rejält de senaste åren.

– Om man blickar bakåt lite så har det varit samhällskritiska eller undersökande dokumentärer som har fått ta mest plats, men i dagens utbud är det mer personfixerat och inåtblickande, och det säger väl ganska mycket om dagens samhällsklimat, att vi lever i en personfixerad tid.

Det är inte nödvändigtvis negativt menar hon, men en tydlig trend.

Raggare under lupp

På årets Tempo dokumentärfestival i Stockholm, som firar 20 år, visas 125 film- och radiodokumentärer från hela världen. Temat arv utforskas ur sociala, politiska, biologiska och ekonomiska perspektiv.

En av dem är den svenska filmen "Raggarjävlar" av Sebastian Ringler som inviger festivalen. Den utforskar en subkultur inom raggarkulturen som är okänd för många, nämligen neoraggarna.

En av festivalens mest namnkunniga som medverkar på festivalen är den franske regissören Nicolas Philibert, som i filmen "Each and every moment" följer studenter och lärare på en sjuksköterskeutbildning.

– Han är ju en av dokumentärfilmens största, och det ska bli spännande att höra hur han tänker kring sitt arv och den enorma filmografi som han har lämnat efter sig, säger Melissa Lindgren.

Retrospektiv

Även festivalen förhåller sig till sitt eget arv och avtryck. Bland annat genom att visa tidigare Tempo-filmer i sektionen Retrospektiv. Men det viktigaste arvet, som de också vill föra vidare, är samtalet som dokumentärfilm kan generera.

– Det tror jag är en viktig del av det arv vi lämnar efter oss, att få folk att prata med varandra för det finns en brist på det i samhället i dag, säger Melissa Lindgren.

Bland annat visas Maud Nycanders "Nunnan" på nytt i S:t Jacobskyrkan i centrala Stockholm, med ett efterföljande samtal om tro och spiritualitet.