Banksy-stöld fångades på film

En stöld av ett av Banksys konstverk som stod utställd i Toronto i förra veckan har fångats på film. Stölden, som just nu utreds av polis, visar hur en man i uppdragen svart tröja och kamouflagefärgad keps smyger in i galleriet och sedan skyndar ut med verket "Trolley hunters", värt närmare 300 000 kronor.

Enligt The Guardian har den brittiske gatukonstnären inte gett sitt godkännande av utställningen "The art of Banksy", som är sammanställd av hans tidigare manager. Utställningen, som med omkring 80 verk är en av de största samlingsutställningarna med Banksys konst, gör just nu ett stopp i Toronto som ett led i en större Nordamerika-turné.